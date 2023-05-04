Режиссера Беркович заподозрили в оправдании терроризма из-за спектакля

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 87,58 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:22 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 79,31 (-0,65) Инвестиции, 03 мая, 16:22
«Ростех» нарастил поставки БМП-3 для Минобороны Политика, 14:07
«Аэрофлот» рассказал, что произошло с севшим в Шереметьево самолетом Общество, 14:02
«Да мне уже ничего не поможет»: как убедить родителей пойти к врачу Pro, 13:55
Грузовик с боеприпасами столкнулся с фурой в Нижегородской области Общество, 13:54
Продажи автомобилей в России в апреле выросли почти в три раза Авто, 13:54
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 13:52
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:52
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Кокарев завершил карьеру Спорт, 13:48
Рогов заявил, что ВСУ скопили в Запорожской области десятки тысяч солдат Политика, 13:46
ПСБ оценил темпы роста потребительского кредитования в 2023 году Пресс-релиз, 13:36
Полиция Уфы начала проверку из-за избиения голой женщины на улице Общество, 13:34
Русским сразу про деньги, иностранцам важен small talk: как нанимать в IT Pro, 13:24
Лидер партии Нидерландов ван дер Плас отказалась от встречи с Зеленским Политика, 13:23
Финляндия начала расследовать акт вандализма против консульства России Политика, 13:23
Политика ,  
0 

Режиссера Беркович заподозрили в оправдании терроризма из-за спектакля

Против режиссера Беркович завели дело об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист»
Основанием для возбуждения дела стал спектакль «Финист Ясный Сокол», рассказывающий о женщинах, которые были завербованы в интернете радикальными исламистами. У родных Беркович прошли обыски
Евгения Беркович
Евгения Беркович (Фото: ebberkovich / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Против театрального режиссера и участницы «Седьмой студии» Евгении Беркович возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, сообщила в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) ее мать Елена Эфрос.

«На Женю заведено уголовное дело из-за «Финиста». «Оправдание терроризма», — написала она.

Эфрос также отметила, что дочь не выходит на связь.

В рамках уголовного дела в доме у Эфрос в Санкт-Петербурге прошел обыск. Об обыске также сообщила бабушка Беркович — писательница Нина Катерли. Она рассказала «Фонтанке», что следователи пришли к ней в квартиру в Петербурге утром. «Я не знаю, какое отношение обыск в моем доме имеет к спектаклю в Москве. Внучка живет там, в гостях бывает нечасто. Последний раз приезжала недели две назад», — отметила Катерли.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» — это проект независимого театра «Дочери СОСО». Он рассказывает о женщинах, которые были завербованы в интернете радикальными исламистами, бросали все и отправлялись в места боевых действий, а затем возвращались на родину в качестве заключенных. Спектакль был поставлен по пьесе Светланы Петрийчук, в основу которой легли реальные приговоры и протоколы.

В 2022 году «Финист Ясный Сокол» победил в двух номинациях в рамках театральной премии «Золотая маска», получив премии за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

Читайте на РБК Pro
В России смягчат налоговую ответственность. Кому простят уголовное дело
«Получаем смешанные сигналы». Кто выиграет от банковского кризиса в США
Русским сразу про деньги, иностранцам важен small talk: как нанимать в IT
Какие налоговые проблемы влекут за собой ретроскидки

РБК обратился за комментариями к Беркович и в пресс-службу СУ СК по Москве.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Ольга Ваганова
оправдание терроризма режиссер уголовное дело
Материалы по теме
В Театре Вахтангова назначили нового главного режиссера вместо Бутусова
Общество
Против Алексея Панина завели дело об оправдании терроризма
Политика
Серебренников назвал шизофренией отмену его балета в Большом театре
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter