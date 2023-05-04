Режиссера Беркович заподозрили в оправдании терроризма из-за спектакля

Основанием для возбуждения дела стал спектакль «Финист Ясный Сокол», рассказывающий о женщинах, которые были завербованы в интернете радикальными исламистами. У родных Беркович прошли обыски

Евгения Беркович (Фото: ebberkovich / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Против театрального режиссера и участницы «Седьмой студии» Евгении Беркович возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, сообщила в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) ее мать Елена Эфрос.

«На Женю заведено уголовное дело из-за «Финиста». «Оправдание терроризма», — написала она.

Эфрос также отметила, что дочь не выходит на связь.

В рамках уголовного дела в доме у Эфрос в Санкт-Петербурге прошел обыск. Об обыске также сообщила бабушка Беркович — писательница Нина Катерли. Она рассказала «Фонтанке», что следователи пришли к ней в квартиру в Петербурге утром. «Я не знаю, какое отношение обыск в моем доме имеет к спектаклю в Москве. Внучка живет там, в гостях бывает нечасто. Последний раз приезжала недели две назад», — отметила Катерли.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» — это проект независимого театра «Дочери СОСО». Он рассказывает о женщинах, которые были завербованы в интернете радикальными исламистами, бросали все и отправлялись в места боевых действий, а затем возвращались на родину в качестве заключенных. Спектакль был поставлен по пьесе Светланы Петрийчук, в основу которой легли реальные приговоры и протоколы.

В 2022 году «Финист Ясный Сокол» победил в двух номинациях в рамках театральной премии «Золотая маска», получив премии за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

РБК обратился за комментариями к Беркович и в пресс-службу СУ СК по Москве.