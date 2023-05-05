Запорожские власти пообещали обеспечить переселенных жильем и питанием
Людей, которых будут вывозить из населенных пунктов в Запорожской области, обеспечат всем необходимым. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Мы не можем рисковать безопасностью людей и обеспечим средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание. Временное перемещение будет организовано в пределах региона», — сказал он.
Балицкий добавил, что школьники продолжат обучение в образовательных учреждениях, а детей отправят в детские лагеря. Вывоз жителей он назвал «вынужденной мерой для обеспечения безопасности жителей прифронтовых территорий».
5 мая Балицкий объявил о «временном перемещении» жителей 18 населенных пунктов Запорожской области, в том числе Энергодара и Токмака. Он объяснил это решение усилением обстрелов со стороны ВСУ.
Член главного совета администрации региона Владимир Рогов до этого сообщал, что ВСУ сосредоточили несколько десятков тысяч военных на передовой в Запорожской области.