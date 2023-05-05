В боях за Артемовск погиб сценарист фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин

Сценарист фильма «Битва за Севастополь» погиб в боях за Артемовск

Леонид Корин (Фото: screenwriter2019 / VK)

Леонид Корин, один из сценаристов фильма «Битва за Севастополь» (2015), погиб в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил военкор Сергей Колясников в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Корин был добровольцем ЧВК «Вагнер».

О смерти сценариста также сообщил его друг Павел Дроздов — режиссер фильма «Лед» (2014), над сценарием которого они работали вместе с Кориным. Дроздов сказал РБК, что у него нет информации о дате прощания и похорон. Обстоятельства гибели Корина он не прокомментировал.

Корин родился в 1975 году. Он написал сценарий к картине Сергея Мокрицкого «Битва за Севастополь» совместного российского-украинского производства. Фильм посвящен обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Сюжет основан на реальных событиях — биографии снайпера Людмилы Павличенко.

Бои за Артемовск идут несколько месяцев. И российская, и украинская стороны называли ситуацию в городе сложной. 5 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы покинут Артемовск 10 мая. По его словам, ЧВК не получает достаточно боеприпасов и терпит потери. Ранее Пригожин сообщал, что около 90% Артемовска (Бахмута) контролируется российскими силами. Он утверждал, что бои за город ведет с российской стороны только «Вагнер».

Минобороны в сводке за 4 мая говорило, что российские штурмовые отряды взяли под контроль два квартала на западе города.