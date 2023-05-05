Песков заявил об «определенных планах» по встрече Путина и Пашиняна

Никол Пашинян (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Планы по встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна обсуждается, однако пока говорить об этом преждевременно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.

«Пока не будем забегать вперед. Определенные планы обсуждаются. По мере того, как это обсуждение будет финализировано, мы сделаем соответствующее объявление. Пока это считаем преждевременным», — сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли переговоры (цитата по «РИА Новости»).

Пашинян 4 мая заявил, что в ближайшие дни отправится в Россию. «На следующей неделе я отправлюсь в Москву», — рассказал он, выступая в Центре трансатлантических отношений в Праге.

В последний раз Пашинян был с визитом в России в конце декабря прошлого года. Тогда он вместе с другими лидерами стран СНГ посетил неформальный саммит в Санкт-Петербурге.

26 апреля Путин и Пашинян провели телефонный разговор. Они обсудили в том числе ситуацию в Нагорном Карабахе.