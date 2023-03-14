Британский корабль сопроводил фрегат и танкер России в Ла-Манше

Фрегат HMS Portland королевских военно-морских сил (ВМС) Великобритании сопроводил фрегат Северного флота России «Адмирал флота Касатонов» и морской танкер «Академик Пашин» в водах пролива Ла-Манш. Об этом говорится в заявлении Королевского военно-морского флота Великобритании.

«Фрегат Portland был выслан из Плимута для сопровождения российского ракетного фрегата «Адмирал Касатонов» и танкера поддержки «Академик Пашин», — заявили в Лондоне.

По данным Британии, это произошло утром 12 марта. Британский фрегат прошел через пролив Ла-Манш, следуя «за каждым маневром» российских судов, сказано в заявлении. В Королевском военно-морском флоте считают, что корабли плыли в сторону Северного моря, и собирались проследовать через Бискайский залив.

Во время следования на борту HMS Portland находился вертолет Merlin, оснащенный сонарами, сенсорами и торпедами для специальных операций. Такое же оборудование установлено на самом фрегате, отмечается в заявлении.

РБК направил запрос в Минобороны.

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в плавание 23 января 2023 года. 9 марта в пресс-службе Северного флота сообщили, что судно выполнило все поставленные задачи в Средиземном море и вышло в Атлантику в сопровождении танкера «Академик Пашин». Там фрегат должен был принять участие в корабельных учениях. После выполнения целей фрегат должен был направиться на базу Северного флота в Североморске.