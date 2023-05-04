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На юге Москвы загорелось здание с хостелом

МЧС: на улице Ереванская в Москве загорелось административное здание

На юге Москвы загорелось здание с хостелом
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В районе Царицыно в Москве загорелось административное здание. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС.

«Что горит и площадь пожара уточняется. Со слов администрации объекта, все люди вышли до нашего прибытия», — рассказали в ведомстве.

Горит здание по адресу: Ереванская, 17, стр. 1. По данным «Яндекс.Карт», по этому адресу находится хостел Dadi. Также внутри расположены супермаркеты «Дикси» и «Пятерочка», два магазина цветов и автомойка.

Телеграм-каналы «112» и SHOT сообщают, что в здании есть угроза обрушения маршевой лестницы.

Ситуацию с пожаром взяла на контроль московская прокуратура.

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В середине апреля пожар произошел в здании на Бережковской набережной на западе Москвы, где находится кафе «Плов-центр». Площадь возгорания составила 600 кв. м. У здания частично обрушилась кровля.

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