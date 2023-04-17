В Москве загорелось кафе «Плов-центр»

На Бережковской набережной на западе Москвы произошел пожар в кафе на площади 600 кв. м

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В здании на Бережковской набережной на западе Москвы произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по столице. По предварительным данным, там находится кафе.

Сообщение о пожаре в здании № 20Б поступило в дежурную часть в 11:03. Изначально в МЧС сообщали, что площадь возгорания составила 200 кв. м, позже она увеличилась до 600 кв. м. Частично обрушилась кровля. В администрации заявили МЧС, что людей в здании нет. Пожарные тушат возгорание.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в здании находится кафе «Плов центр». Телеграм-канал Mash сообщает, что пожару присвоили повышенный ранг сложности.

13 апреля в Химках загорелся фермерский рынок. Площадь пожара составила 300 кв. м. Московский дептранс сообщил, что из-за пожара полностью перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения. К тушению привлекли 42 человека и 13 единиц техники. Пожарные смогли ликвидировать открытое горение, «отстояв у огненной стихии находящийся рядом супермаркет и заправку с подземными резервуарами с топливом». Информации о пострадавших не поступало.