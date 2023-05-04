Чапурин назвал Зайцева и Юдашкина легендами мира моды

Игорь Чапурин — о смерти Зайцева и Юдашкина: потрясающее время, когда живешь с легендами

Игорь Чапурин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Модельер Игорь Чапурин назвал своих умерших коллег Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева легендами в мире моды. Об этом он рассказал РБК.

«Это потрясающее время, когда ты живешь и работаешь с легендами, не оценивая их, а наслаждаясь тем, что рядом с тобой твои единомышленники, и ты, наверное, являешься такой же полноценной частью их восприятия людей этой профессии», — сказал он.

Чапурин заявил, что воспринимал Юдашкина и Зайцева как «романтиков», которые «бесконечны в своей любви к этой профессии».

«Конечно, ушла эпоха», — добавил Чапурин.

Зайцев умер 30 апреля на 86-м году жизни. У него была язва желудка, которая спровоцировала внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, сообщили источники «Известий». Как пишет издание, модельер умер в реанимации через несколько часов после госпитализации.

Юдашкин умер 2 мая. Ему было 59 лет. С 2016 года он боролся с раком пищевода, что стало причиной его смерти.