Чапурин назвал Зайцева и Юдашкина легендами мира моды

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 87 (-0,58) Инвестиции, 16:59 Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 78,61 (-0,69) Инвестиции, 16:59
ВВС Украины признали, что сбили свой же дрон над Киевом Политика, 23:10
Кадыров пообещал «хирургическое возмездие» после атаки дронов на Кремль Политика, 22:45
В «Росэнергоатоме» заявили об угрозе затопления Запорожской АЭС Политика, 22:38
На юге Москвы загорелось здание с хостелом Общество, 22:32
Где выгодно покупать брендовую одежду, обувь и аксессуары РБК и Familia, 22:29
Чапурин назвал Зайцева и Юдашкина легендами мира моды Общество, 22:29
США усомнились в способности ВСУ противостоять России без помощи Запада Политика, 22:19
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
В Армении задержали подозреваемого Россией в терроризме подростка Политика, 22:16
Члены делегаций России и Украины подрались в Анкаре Политика, 21:46
В SberCIB предсказали ₽1,8 трлн дивидендов российских компаний в мае-июле Инвестиции, 21:39
Мадуро осудил атаку беспилотников на Кремль Политика, 21:26
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:09
В Брянской области восстановили движение на подорванной железной дороге Политика, 20:44
Общество ,  
0 

Чапурин назвал Зайцева и Юдашкина легендами мира моды

Игорь Чапурин — о смерти Зайцева и Юдашкина: потрясающее время, когда живешь с легендами
Игорь Чапурин
Игорь Чапурин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Модельер Игорь Чапурин назвал своих умерших коллег Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева легендами в мире моды. Об этом он рассказал РБК.

«Это потрясающее время, когда ты живешь и работаешь с легендами, не оценивая их, а наслаждаясь тем, что рядом с тобой твои единомышленники, и ты, наверное, являешься такой же полноценной частью их восприятия людей этой профессии», — сказал он.

Чапурин заявил, что воспринимал Юдашкина и Зайцева как «романтиков», которые «бесконечны в своей любви к этой профессии».

«Конечно, ушла эпоха», — добавил Чапурин.

Зайцев умер 30 апреля на 86-м году жизни. У него была язва желудка, которая спровоцировала внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, сообщили источники «Известий». Как пишет издание, модельер умер в реанимации через несколько часов после госпитализации.

Юдашкин умер 2 мая. Ему было 59 лет. С 2016 года он боролся с раком пищевода, что стало причиной его смерти.

Читайте на РБК Pro
Как в России запрещают «адыгейский сыр» и «вологодское масло»
Сколько можно заработать на сдаче в аренду жилья в Дубае. Изучаем районы
Заказчик не оплатил работы. Как подрядчику взыскать задолженность
Наши люди на Балканах: как россияне открывают бизнес в Сербии
Теги
Валентин Юдашкин модельер смерть некролог
Материалы по теме
Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Щелково
Общество
Путин назвал Юдашкина настоящим творцом и талантливым художником
Общество
«Мода — это прежде всего поиск самого себя»: жизнь Валентина Юдашкина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter