Модельер Янина назвала Зайцева и Юдашкина трагически ушедшей эпохой

Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин (слева) (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин были «эпохой, которая, к большому горю, только что так трагически ушла». Об этом РБК сообщила основатель модного дома YANINA Юлия Янина.

«Первопроходец космического масштаба, показавший миру русскую моду как огромное культурное явление, Вячеслав Зайцев и блестящий новатор Валентин Юдашкин были эпохой, которая, к большому горю, только что так трагически ушла. Их творчество, их эстетики получали самые разные оценки на протяжении всех этих десятилетий, однако немыслимо не преклоняться перед талантом каждого, перед их вкладом в историю моды нашей страны», — сказала модельер.

Модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля, а 2 мая скончался модельер Валентин Юдашкин.

Источники «Известий» сообщали, что причиной смерти Зайцева стало внутреннее кровотечение, а причиной смерти Юдашкина — рак.