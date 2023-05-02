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Модельер Янина назвала Зайцева и Юдашкина трагически ушедшей эпохой

Модельер Юлия Янина: Зайцев и Юдашкин были эпохой, которая трагически ушла
Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин (слева)
Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин (слева) (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин были «эпохой, которая, к большому горю, только что так трагически ушла». Об этом РБК сообщила основатель модного дома YANINA Юлия Янина.

«Первопроходец космического масштаба, показавший миру русскую моду как огромное культурное явление, Вячеслав Зайцев и блестящий новатор Валентин Юдашкин были эпохой, которая, к большому горю, только что так трагически ушла. Их творчество, их эстетики получали самые разные оценки на протяжении всех этих десятилетий, однако немыслимо не преклоняться перед талантом каждого, перед их вкладом в историю моды нашей страны», — сказала модельер.

Модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля, а 2 мая скончался модельер Валентин Юдашкин.

Источники «Известий» сообщали, что причиной смерти Зайцева стало внутреннее кровотечение, а причиной смерти Юдашкина — рак.

Теги
Вячеслав Зайцев Валентин Юдашкин модельер
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