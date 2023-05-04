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В Армении задержали подозреваемого Россией в терроризме подростка

МВД Армении сообщило о задержании подростка, которого в России разыскивают за терроризм
Фото: police.am
Фото: police.am

Полиция Армении задержала в Ереване несовершеннолетнего россиянина, которого в России разыскивают по обвинению в терроризме, сообщается на сайте ведомства.

Задержанного 17 февраля объявили в розыск правоохранительные органы Волгоградской области, это 17-летний Ярослав И. Армянская сторона проинформировала МВД России о его задержании.

Мать подростка рассказала V1.ru, что в Ереване несовершеннолетний проживал вместе с ней. По ее словам, его задержали 3 мая, продержали день в отделении, а потом отпустили. «Ярослав попросил политического убежища. Он написал заявление, в котором сообщил, что в России ему угрожает опасность, поэтому он просит убежища», — сказала мать мальчика.

В России молодого человека задержали в 2020 году, тогда ему было 14 лет. В ФСБ сообщали, что он готовил нападение на школу в Волгограде. Следственный комитет заявлял, что у задержанного нашли 18 коктейлей Молотова, а также взрывное устройство. «Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях — привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда, однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица», — говорилось в сообщении СК.

Против него завели дело по ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ч. 1 ст. 30, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом), подростка арестовали.

Однако в июле 2021-го дело вернули в прокуратуру, а меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Второй раз подростка задержали в октябре 2021-го и вновь отправили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до домашнего ареста. Суд назначил ему принудительное лечение, в январе апелляцию рассматривали в Москве, однако приговор оставили без изменений.

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Как пишет V1.ru, после завершения заседания по апелляции подростка не взяли под стражу, а в марте стало известно, что он вместе с матерью уехал в Армению.

Теги
МВД терроризм Волгоградская область Армения
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