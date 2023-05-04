Кто пришел проститься с модельером Вячеславом Зайцевым. Фоторепортаж

В подмосковном Щелково прошла церемония прощания с Вячеславом Зайцевым. Модельер умер 30 апреля, ему было 85 лет. Кто пришел проститься с ним — в фоторепортаже РБК

Как складывалась карьера Зайцева и какие костюмы он создавал — смотрите в обзоре РБК