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Общество ,  
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Кто пришел проститься с модельером Вячеславом Зайцевым. Фоторепортаж

В подмосковном Щелково прошла церемония прощания с Вячеславом Зайцевым. Модельер умер 30 апреля, ему было 85 лет. Кто пришел проститься с ним — в фоторепортаже РБК

Как складывалась карьера Зайцева и какие костюмы он создавал — смотрите в обзоре РБК
Президент благотворительного фонда &laquo;Русский Силуэт&raquo; Татьяна Михалкова
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова

Певец Бедрос Киркоров
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Певец Бедрос Киркоров

Прощание прошло в соборе Троицы Живоначальной в Щелково
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Прощание прошло в соборе Троицы Живоначальной в Щелково

Певица Надежда Бабкина
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Певица Надежда Бабкина

Стилист, шоумен Сергей Зверев
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Стилист, шоумен Сергей Зверев

Дизайнер Игорь Гуляев
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Дизайнер Игорь Гуляев

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Гендиректор Московского клуба визажистов Наталия Черкасова
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Гендиректор Московского клуба визажистов Наталия Черкасова

Сын Вячеслава Зайцева Егор Зайцев
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сын Вячеслава Зайцева Егор Зайцев

Внучка Вячеслава Зайцева Маруся (в центре)
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Внучка Вячеслава Зайцева Маруся (в центре)

Актер Авангард Леонтьев
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Актер Авангард Леонтьев

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
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