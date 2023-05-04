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Кто пришел проститься с модельером Вячеславом Зайцевым. Фоторепортаж
В подмосковном Щелково прошла церемония прощания с Вячеславом Зайцевым. Модельер умер 30 апреля, ему было 85 лет. Кто пришел проститься с ним — в фоторепортаже РБК
Как складывалась карьера Зайцева и какие костюмы он создавал — смотрите в обзоре РБК
Президент благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова
Певец Бедрос Киркоров
Прощание прошло в соборе Троицы Живоначальной в Щелково
Певица Надежда Бабкина
Стилист, шоумен Сергей Зверев
Дизайнер Игорь Гуляев
Гендиректор Московского клуба визажистов Наталия Черкасова
Сын Вячеслава Зайцева Егор Зайцев
Внучка Вячеслава Зайцева Маруся (в центре)
Актер Авангард Леонтьев