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«Команда против пыток» сообщила об обысках в краснодарском филиале

«Команда против пыток»: в краснодарском филиале организации проходят обыски
Фото: no_torture / Telegram
Фото: no_torture / Telegram

В офисе «Команды против пыток» (бывший «Комитет против пыток», который был признан иноагентом и самоликвидировался) в Краснодаре прошел обыск. Об этом сообщают правозащитники.

«Обыск снова проводится в связи с уголовным делом, возбужденным в Северной Осетии: его фигурантом является человек, сообщивший о пытках», — говорится в телеграм-канале проекта. «Комитет против пыток» не раскрывает подробности дела «в интересах заявителя». Юриста «Команды против пыток» Илью Платонова увезли на допрос в МВД после завершения обыска.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

28 апреля «Команда против пыток» сообщила об обысках в офисе организации в Нижнем Новгороде по тому же уголовному делу. 14 апреля обыски также проходили в другом офисе организации — в Пятигорске.

«Команда против пыток» — российская правозащитная организация, она принимает жалобы и представляет интересы потерпевших в судах. До этого проект работал под названием «Комитет против пыток», но после признания иноагентом в 2015 году юрлицо самоликвидировалось. После этого юристы создали новую организацию — «Комитет по предотвращению пыток», которую признали иноагентом в 2016 году. Тогда организация решила действовать под прежним названием, но без образования юрлица.

В 2022 «Комитет против пыток» в третий раз попал в список иноагентов, после чего правозащитники решили продолжить работу под новым названием «Команда против пыток».

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обыск правозащитники
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