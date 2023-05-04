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Лидер партии Нидерландов ван дер Плас отказалась от встречи с Зеленским

Лидер партии Нидерландов сочла визит Зеленского неуместным и отказалась встречаться с ним
Каролина ван дер Плас
Каролина ван дер Плас (Фото: lientje1967 / Twitter)

Глава партии «Гражданско-фермерское движение» Нидерландов Каролина ван дер Плас отказалась встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она напомнила, что 4 мая — это день поминовения нидерландских жертв Второй мировой войны, и именно это событие должно быть центральным в этот день.

«То, что этот визит проходит прямо сейчас, я считаю очень неуместным. Ранее на этой неделе я сказала президенту, что не буду встречаться с Зеленским», — написала она в Twitter.

«Гражданско-фермерское движение» основано в 2019 году, у них одно место в парламенте Нидерландов.

Тем не менее на региональных выборах в марте политическая сила оказалась крупнейшей во всех регионах страны, обойдя по числу голосов Народную партию за свободу и демократию, лидером которой является премьер Марк Рютте. Она получит 15 из 75 мест в сенате.

В Нидерландах 4 мая является днем траура, когда поминаются погибшие во Второй мировой войне, а 5 мая — праздничным Днем Победы.

Зеленский прибыл в Нидерланды 4 мая, у него запланирована встреча с премьер-министром страны Марком Рютте, главой МИДа Вопке Хукстра и министром обороны Кайсой Оллонгрен.

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Он также должен произнести речь «Нет мира без справедливости» и посетить Международный уголовный суд в Гааге.

За день до этого Зеленский прибыл в Финляндию на встречу с президентом страны Саули Ниинистё, премьер-министром Санной Марин и главой МИДа Пекка Хаависто.

Украинский лидер также принял участие во встрече премьер-министров Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии и Исландии, на которой обсуждали конфликт на Украине, поддержку Киева, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО.

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Владимир Зеленский Нидерланды партия встреча
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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