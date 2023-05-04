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Министр энергетики назвал повышение тарифов разовой мерой

Министр Шульгинов: повышение тарифов на передачу электроэнергии не коснется населения
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Повышение тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети будет разовой мерой. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов, его слова приводит «РИА Новости».

Шульгинов отметил, что увеличение коснется только тарифа «Федеральной сетевой компании — Россети» и не затронет население. Министр добавил, что последующие изменения тарифов «будут происходить в установленные сроки в соответствии с параметрами, заложенными в прогнозы социально-экономического развития».

С 1 мая правительство повысило тарифы на передачу электроэнергии единой национальной электрической сети (ЕНЭС) на 6,3%. Повышение тарифов рассчитано на 6,3% до 31 декабря.

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что изменение связано с реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе. «Тарифы для населения, как и предполагалось, будут изменены только с 1 июля 2024 года», — отметили в ведомстве.

Индексации тарифов на газ, электроэнергию, воду и тепло для населения в этом году не будет. Их повышение намечено на 1 июля 2024 года. Это связано с тем, что осенью прошлого года правительство перенесло ежегодную индексацию тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.
 

Теги
энергетика тарифы Николай Шульгинов
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