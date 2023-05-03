Полиция: в Берлине мужчина ранил ножом двух школьниц семи и восьми лет

Неизвестный ранил ножом двух школьниц — девочек семи и восьми лет — в Берлине. Об этом сообщает полиция в своем Twitter.

«Семилетняя и восьмилетняя девочки получили ранения у здания школы на Майнцер штрассе в Нойкёльне. Одна из них в критическом состоянии. Обе находятся в больнице», — говорится в сообщении полиции.

Нападавший был задержан, это 39-летний мужчина, у него изъяли нож. По информации Berliner Zeitung, нападавший находился рядом со школой, когда две девочки прогуливали уроки. Увидев их, он зашел на территорию школьного двора и нанес удары ножом. В связи с происшествием в школе будут отменены уроки в ближайшие два дня. Свидетели инцидента сообщают, что мужчина спокойно дождался полиции, не пытаясь скрыться.

Мотив преступления неизвестен, как и то, знал ли нападавший девочек. По данным департамента образования Берлина, у него не было сообщников, также преступление вряд ли было совершено по политическим или религиозным причинам, уточняет moz.de со ссылкой на агентство DPA. Мэр Берлина Кай Вегнер написал в Twitter, что шокирован произошедшим.

5 декабря мужчина с ножом напал на двух детей, направлявшихся в школу, в немецком городе Иллеркирхберге. Девочкам было 13 и 14 лет, их госпитализировали с серьезными ранениями. Преступник убежал в жилой дом, однако полиции удалось окружить здание и задержать троих человек, включая предполагаемого нападавшего.