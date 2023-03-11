Двое мужчин получили ранения после нападения с ножом на рынке в Ницце

Два человека пострадали после нападения с ножом в Ницце

Фото: Estelle Ruiz / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Двое мужчин ранены в результате нападения с ножом на рынке в Ницце, сообщает BFMTV.

Пострадавшим 79 и 65 лет, они получили ранения живота и спины, их жизни ничего не угрожает. Подозреваемого в нападении, также получившего травмы, задержали сотрудники полиции. По предварительным данным, атака произошла в цветочном магазине — по словам охранника, пострадали два менеджера. О мотивах преступления не сообщается.

22 февраля ученик средней школы Сен-Тома-д’Аквин в городе Сен-Жан-де-Люз на юго-западе Франции напал с ножом на учительницу испанского языка, она погибла. Инцидент произошел во время урока. Как сообщало издание France Bleu со ссылкой на показания одного из учащихся, школьник спрятал нож в листе бумаги, после чего направился к преподавательнице и ударил ее лезвием в грудь.