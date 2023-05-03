Пашинян заявил о проблеме для Армении после закрытия турецкого неба

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Ограничение для Армении — это проблема Армении, а не проблема ограничивающей стороны, заявил премьер-министр Никол Пашинян в парламенте, комментируя закрытие турецкого воздушного пространства для самолетов армянских авиакомпаний, совершающих рейсы в третьи страны.

«Когда нам закрывают дороги, то это больше наши проблемы, нежели проблемы тех, кто закрывает. Возможно, у них также возникают проблемы, но они не столь глубокие, как у нас», — сказал Пашинян (цитата по Sputnik Армения).

Турция 3 мая запретила полеты над своей территорией для армянских самолетов, о чем сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу. «Только когда спикер парламента Армении приедет в Турцию на встречу — мы разрешили ему в порядке исключения», — заявил Чавушоглу в эфире телеканала NTV. Он отметил, что, в случае, если Армения «не прекратит провокации», Турция пойдет на другие меры.

В Турции посчитали провокацией открытие в Ереване мемориала «Немезис» в память об операции возмездия, которую армяне провели в начале XX века против организаторов геноцида армян 1915-1916 годов. Турция и Азербайджан не признают эти события геноцидом.

Во время массовых убийств армян в Османской империи погибли, по разным оценкам, от 660 тыс. до 1,5 млн человек. Ежегодно 24 апреля отмечается День памяти жертв геноцида.

Пашинян отметил, что идея памятника героям операции «Немезис» обсуждалась в конце 2020-начале 2021 годов. И если бы власти стали препятствовать установке мемориала, их бы обвинили в предательстве.

Операция «Немезис» — ликвидация армянскими боевиками турецких политиков, причастных к организации событий 1915-16 годов, а также лидеров Азербайджанской Демократической Республики, причастных к массовым убийствам армян в сентябре 1918 года, проводилась с 1920-го по 1922 год. Были убиты, в частности, азербайджанский министр внутренних дел Бехбуд хан Джаваншир и создатель турецкого «Специального комитета», осуществлявшего операции против армян, Бехаэддина Шакира.