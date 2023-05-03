Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 87,58 (-0,08) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 79,31 (-0,65) Инвестиции, 16:22
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:16
ФРС США повысила ставку на 25 б.п., до 5-5,25% Инвестиции, 21:09
Рогов сообщил о начале наступления ВСУ на ореховском направлении Политика, 21:08
Лучшая теннисистка Британии пропустит несколько месяцев из-за трех травм Спорт, 21:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:04
Пашинян заявил о проблеме для Армении после закрытия турецкого неба Политика, 20:56
Советский спутник предупреждения о ракетной атаке сгорел в атмосфере Технологии и медиа, 20:41
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 20:39
Власти Запорожской области отказались от проведения парада Победы Политика, 20:38
Кто в 2023-м лидирует в космической гонке и каковы шансы остальных стран Индустрия 4.0, 20:35
Назвавший волейболистку обезьяной тренер заявил, что не является расистом Спорт, 20:34
Как эффективно распорядиться годовым бонусом и заодно вознаградить себя РБК и Цифра брокер, 20:23
В приморском городе Арсеньев загорелись отходы древесины Общество, 20:15
WSJ рассказала о важной составляющей «секретного соуса» Уоррена Баффета Инвестиции, 20:05
Политика ,  
0 

Пашинян заявил о проблеме для Армении после закрытия турецкого неба

Пашинян: закрытое воздушное пространство над Турцией стало проблемой для Армении
Фото: airdilijans.com
Фото: airdilijans.com

Ограничение для Армении — это проблема Армении, а не проблема ограничивающей стороны, заявил премьер-министр Никол Пашинян в парламенте, комментируя закрытие турецкого воздушного пространства для самолетов армянских авиакомпаний, совершающих рейсы в третьи страны.

«Когда нам закрывают дороги, то это больше наши проблемы, нежели проблемы тех, кто закрывает. Возможно, у них также возникают проблемы, но они не столь глубокие, как у нас», — сказал Пашинян (цитата по Sputnik Армения).

Турция 3 мая запретила полеты над своей территорией для армянских самолетов, о чем сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу. «Только когда спикер парламента Армении приедет в Турцию на встречу — мы разрешили ему в порядке исключения», — заявил Чавушоглу в эфире телеканала NTV. Он отметил, что, в случае, если Армения «не прекратит провокации», Турция пойдет на другие меры.

В Турции посчитали провокацией открытие в Ереване мемориала «Немезис» в память об операции возмездия, которую армяне провели в начале XX века против организаторов геноцида армян 1915-1916 годов. Турция и Азербайджан не признают эти события геноцидом.

Во время массовых убийств армян в Османской империи погибли, по разным оценкам, от 660 тыс. до 1,5 млн человек. Ежегодно 24 апреля отмечается День памяти жертв геноцида.

Пашинян отметил, что идея памятника героям операции «Немезис» обсуждалась в конце 2020-начале 2021 годов. И если бы власти стали препятствовать установке мемориала, их бы обвинили в предательстве.

Читайте на РБК Pro
Уехали из России и добились успеха: 6 историй предпринимателей-эмигрантов
Западные экономисты обвинили индустрию консалтинга в подрыве бизнеса
В России смягчат налоговую ответственность. Кому простят уголовное дело
Уходит эпоха холодных звонков и CRM. Что теперь помогает продавать в b2b

Операция «Немезис» — ликвидация армянскими боевиками турецких политиков, причастных к организации  событий 1915-16 годов, а также лидеров Азербайджанской Демократической Республики, причастных к массовым убийствам армян в сентябре 1918 года, проводилась с 1920-го по 1922 год. Были убиты, в частности, азербайджанский министр внутренних дел Бехбуд хан Джаваншир и создатель турецкого «Специального комитета», осуществлявшего операции против армян, Бехаэддина Шакира.

Теги
Армения Никол Пашинян Турция геноцид армян
Материалы по теме
Пашинян назвал отказ от Карабаха условием мира для Армении
Политика
В Турции заявили, что гарантии продления зерновой сделки нет
Политика
Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter