Турция закрыла воздушное пространство для армянских самолетов
Турция закрыла воздушное пространство для армянских самолетов. Об этом в эфире NTV сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
«Только спикер парламента Армении приедет в Турцию на встречу — мы разрешили ему в порядке исключения», — добавил Чавушоглу. Он пообещал, что Анкара примет дополнительные меры, если Ереван «продолжит [провокации]».
На прошлой неделе власти Турции закрыли воздушное пространство для самолетов авиакомпании Flyone Armenia, выполняющих рейсы в Европу. Председатель совета директоров компании Арам Ананян заявил, что причины такого решения армянской стороне непонятны и заранее перевозчиков о закрытии неба турецкие власти не уведомили.
«Провокацией» Турция считает открытие в Ереване памятника участникам операции «Немезис», целью которой было отомстить организаторам геноцида армян. Анкара осудила установку «позорного памятника», который «прославляет кровавую операцию, открывшую путь к чудовищным терактам». Геноцид армян Турция и Азербайджан не признают.
Во время массовых убийств армян в Османской империи погибли, по разным оценкам, от 660 тыс. до 1,5 млн человек. Ежегодно 24 апреля отмечается День памяти жертв геноцида армян.