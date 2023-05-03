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Экс-полковнику ДНР Басурину предложили работу на телеканале «Югра»

Экс-представителю милиции ДНР Батурину предложили работу на телеканале «Югра» в Макеевке
Эдуард Басурин
Эдуард Басурин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Бывший официальный представитель Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин рассказал РБК, что ему предлагали работать на телеканал «Югра» в Макеевке.

«Да, предложения были, но я в этой должности не утвержден. На данный момент решение не принято и я не являюсь сотрудником данной организации», — сказал Басурин.

Ранее телеграм-канал Brief сообщил, что власти Ханты-Мансийского автономного округа привлекли Басурина для работы в Донбассе. По данным телеграм-канала, он должен помогать в открытии корреспондентского пункта регионального телеканала «Югра» в Макеевке. «Басурину дадут возможность снимать собственный телепроект. Кроме того, у него хорошие связи с военными, что должно помочь журналистам в получении контента с передовой», — сообщил Brief со ссылкой на источник.

В середине февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время встречи с Басуриным сказал, что экс-представитель Народной милиции ДНР мог бы сотрудничать с ЧВК в качестве «замполита» или «эксперта». Тот поблагодарил его за предложение, отметив, что не предполагал получить подобное приглашение, и обещал подумать.

Через несколько дней Басурин заявил, что не будет «непосредственно» работать на ЧВК, но готов сотрудничать. Он подчеркнул, что будет «заниматься общественно-информационной деятельностью». Басурин также рассказал, что теперь ведет свой телеграм-канал и другие предложения о сотрудничестве пока не рассматривает.

Басурин с 2015 года озвучивал на пресс-конференциях данные о боевых действиях на территории ДНР, а с 2016-го занимал должность заместителя командующего Народной милицией ДНР. В феврале распространилась информация, что его уволили из армии из-за «неправильно бюрократически оформленного звания». Басурин позже сказал РБК, что больше не является официальным представителем Народной милиции ДНР, он теперь пенсионер.

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Теги
ДНР Макеевка Югра ХМАО Эдуард Басурин новости
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