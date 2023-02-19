Басурин заявил, что стал пенсионером и больше не является представителем Народной милиции

Басурин назвал себя пенсионером после сообщений об увольнении из армии

Басурин заявил, что является пенсионером, а не официальным представителем Народной милиции или Минобороны России. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что Басурин получил несколько предложений о работе

Эдуард Басурин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Эдуард Басурин заявил РБК, что больше не является официальным представителем Народной милиции ДНР, он пенсионер. Ранее в Сети распространилась информация, что Басурин был уволен из армии из-за «неправильно бюрократически оформленного звания». Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в телеграм-канале сообщил, что увольнение ожидает и многих других командиров, не соответствующих требованиям по состоянию здоровья и возрасту и не имеющих военного образования.

«Я не являюсь ни официальным представителем Народной милиции, ни официальным представителем Министерства обороны, я пенсионер. А по поводу видео — там было сказано не о конкретике, было сказано, что есть такие случаи и это будет негативно сказываться на проведении специальной военной операции. Это касалось первого армейского корпуса и второго, донецкого и луганского. Тех, кто имеет боевой опыт, по разным причинам начинают убирать на пенсию — речь об этом шла», — пояснил РБК Басурин.

РБК также направил запросы в пресс-службу правительства ДНР и Минобороны.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 18 февраля прокомментировал информацию о том, что из рядов армии уволен Басурин. Пригожин заявил, что встретится с командирами подразделений ДНР в ближайшее время.

19 февраля его пресс-служба опубликовала видео со встречи Пригожина с Басуриным, на которой обсуждались текущие проблемы. Основатель ЧВК выразил беспокойство из-за того, что начались ротации и что командиров, которые много лет воевали, «начинают зачищать».

«Если где-то это начинает происходить, значит, волнение начинается в этом подразделении», — ответил ему Басурин. По его словам, бойцам не нравится, когда им назначают нового командира, не воевавшего с ними ранее.

Информацию о своей отставке в ходе беседы Басурин не прокомментировал.

Басурин с 2015 года озвучивал на пресс-конференциях данные о боевых действиях на территории республики, с 2016 года занимал должность заместителя командующего Народной милиции ДНР.

По итогам референдумов ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что Народная милиция ДНР — это уже полноценные Вооруженные силы России.

Пушилин 10 февраля заявил, что Басурин получил несколько предложений о работе и сделает выбор в ближайшее время. «Эдуард Александрович точно не пропадет», — добавил он.