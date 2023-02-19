Басурин назвал себя пенсионером после сообщений об увольнении из армии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
МИД назвал удары Израиля по Дамаску нарушением норм международного права Политика, 16:35
Гладков заявил об обстреле трех населенных пунктов в Белгородской области Политика, 16:32
Акция протеста в Кишиневе против правительства. Видео Политика, 16:32
Как привлечь клиентов и увеличить продажи за счет вкусных блюд РБК и Черкизово, 16:28
Число жертв землетрясений в Турции достигло 40 689 Общество, 16:23
Махачев отреагировал на лидерство в рейтинге лучших бойцов ММА Fighting Спорт, 16:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:03
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как противодействовать социальной инженерии РБК +, 15:44
Кадыров заявил о планах после окончания госслужбы создать ЧВК Политика, 15:43
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 15:42
Times сообщила о задержке с поставками западных танков для Украины Политика, 15:41
Мэр Донецка заявил о повреждениях домов и школы при обстреле Политика, 15:38
Декантер, фен и массажер: какие подарки выбрать для него и для нее РБК Стиль, 15:27
Кержаков назвал непривычной необходимость «постоянно говорить» на Кипре Спорт, 15:25
Военная операция на Украине ,  
0 

Басурин назвал себя пенсионером после сообщений об увольнении из армии

Басурин заявил, что стал пенсионером и больше не является представителем Народной милиции
Басурин заявил, что является пенсионером, а не официальным представителем Народной милиции или Минобороны России. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что Басурин получил несколько предложений о работе
Эдуард Басурин
Эдуард Басурин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Эдуард Басурин заявил РБК, что больше не является официальным представителем Народной милиции ДНР, он пенсионер. Ранее в Сети распространилась информация, что Басурин был уволен из армии из-за «неправильно бюрократически оформленного звания». Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в телеграм-канале сообщил, что увольнение ожидает и многих других командиров, не соответствующих требованиям по состоянию здоровья и возрасту и не имеющих военного образования.

«Я не являюсь ни официальным представителем Народной милиции, ни официальным представителем Министерства обороны, я пенсионер. А по поводу видео — там было сказано не о конкретике, было сказано, что есть такие случаи и это будет негативно сказываться на проведении специальной военной операции. Это касалось первого армейского корпуса и второго, донецкого и луганского. Тех, кто имеет боевой опыт, по разным причинам начинают убирать на пенсию — речь об этом шла», — пояснил РБК Басурин.

РБК также направил запросы в пресс-службу правительства ДНР и Минобороны.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 18 февраля прокомментировал информацию о том, что из рядов армии уволен Басурин. Пригожин заявил, что встретится с командирами подразделений ДНР в ближайшее время.

19 февраля его пресс-служба опубликовала видео со встречи Пригожина с Басуриным, на которой обсуждались текущие проблемы. Основатель ЧВК выразил беспокойство из-за того, что начались ротации и что командиров, которые много лет воевали, «начинают зачищать».

«Если где-то это начинает происходить, значит, волнение начинается в этом подразделении», — ответил ему Басурин. По его словам, бойцам не нравится, когда им назначают нового командира, не воевавшего с ними ранее.

Информацию о своей отставке в ходе беседы Басурин не прокомментировал.

Читайте на РБК Pro
Банки каких стран все еще работают с клиентами из России
Релокация в Армению: как работается там предпринимателям из России
«Она всех раздражала, и я ее уволил»: чем сотрудники бесят начальство
Как купить произведение искусства. Юридические тонкости

Басурин с 2015 года озвучивал на пресс-конференциях данные о боевых действиях на территории республики, с 2016 года занимал должность заместителя командующего Народной милиции ДНР.

По итогам референдумов ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что Народная милиция ДНР — это уже полноценные Вооруженные силы России.

Пушилин 10 февраля заявил, что Басурин получил несколько предложений о работе и сделает выбор в ближайшее время. «Эдуард Александрович точно не пропадет», — добавил он.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Эдуард Басурин ДНР кадровые перестановки
Материалы по теме
Кремль заявил о заинтересованности в возвращении в Россию ценных кадров
Политика
Зеленский объяснил кадровые перестановки устранением помех для страны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter