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Басурин сообщил об отказе официально работать на ЧВК «Вагнер»

Эдуард Басурин сообщил об отказе официально работать на ЧВК «Вагнер»
Басурин, который прежде был официальным представителем Народной милиции ДНР, теперь будет вести свой телеграм-канал и сосредоточится на этом. Он отметил, что готов сотрудничать с ЧВК «Вагнер», но работать официально с ней — нет
Эдуард Басурин
Эдуард Басурин (Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU / ТАСС)

Бывший официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин не будет «непосредственно» работать на частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер», но готов с ней сотрудничать. Об этом сам Басурин сообщил РБК.

«Непосредственно работать на данную организацию — нет. Сотрудничать я согласен. Я не буду официально входить в структуру «музыкантов», а сотрудничать я с ними согласен», — ответил Басурин на вопрос о том, рассматривает ли он сейчас предложение вступить в ЧВК «Вагнер».

Басурин подчеркнул, что будет «заниматься общественно-информационной деятельностью». Он рассказал, что теперь ведет свой телеграм-канал, другие предложения о сотрудничестве он пока не рассматривает.

19 февраля Басурин сообщил, что он является пенсионером, а не официальным представителем Народной милиции ДНР. Незадолго до этого в Сети появилась информация об увольнении его из армии из-за «неправильно бюрократически оформленного звания». Басурин указывал, что такие случаи были и «это будет негативно сказываться на проведении» спецоперации, поскольку убирают людей, имеющих боевой опыт. Его самого уволили «по статье о превышении возраста» в январе.

В тот же день Басурин провел встречу с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Во время разговора последний сказал, что Басурин мог бы сотрудничать с организацией в качестве «замполита» или «эксперта». Басурин поблагодарил его за предложение, отметил, что не предполагал получить подобное приглашение, и обещал подумать над ним.

Минобороны опровергало увольнение офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав Вооруженных сил России в конце 2022 года. Источники РБК в ведомстве указывали, что Басурина уволили в прошлом году, до вхождения корпусов в состав российской армии, и это было решением командования ДНР.

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