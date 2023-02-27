Басурин сообщил об отказе официально работать на ЧВК «Вагнер»

Басурин, который прежде был официальным представителем Народной милиции ДНР, теперь будет вести свой телеграм-канал и сосредоточится на этом. Он отметил, что готов сотрудничать с ЧВК «Вагнер», но работать официально с ней — нет

Эдуард Басурин (Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU / ТАСС)

Бывший официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин не будет «непосредственно» работать на частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер», но готов с ней сотрудничать. Об этом сам Басурин сообщил РБК.

«Непосредственно работать на данную организацию — нет. Сотрудничать я согласен. Я не буду официально входить в структуру «музыкантов», а сотрудничать я с ними согласен», — ответил Басурин на вопрос о том, рассматривает ли он сейчас предложение вступить в ЧВК «Вагнер».



Басурин подчеркнул, что будет «заниматься общественно-информационной деятельностью». Он рассказал, что теперь ведет свой телеграм-канал, другие предложения о сотрудничестве он пока не рассматривает.

19 февраля Басурин сообщил, что он является пенсионером, а не официальным представителем Народной милиции ДНР. Незадолго до этого в Сети появилась информация об увольнении его из армии из-за «неправильно бюрократически оформленного звания». Басурин указывал, что такие случаи были и «это будет негативно сказываться на проведении» спецоперации, поскольку убирают людей, имеющих боевой опыт. Его самого уволили «по статье о превышении возраста» в январе.

В тот же день Басурин провел встречу с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Во время разговора последний сказал, что Басурин мог бы сотрудничать с организацией в качестве «замполита» или «эксперта». Басурин поблагодарил его за предложение, отметил, что не предполагал получить подобное приглашение, и обещал подумать над ним.

Минобороны опровергало увольнение офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав Вооруженных сил России в конце 2022 года. Источники РБК в ведомстве указывали, что Басурина уволили в прошлом году, до вхождения корпусов в состав российской армии, и это было решением командования ДНР.