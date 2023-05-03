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Краснодарский губернатор опроверг эвакуацию из-за пожара у порта Тамань

Краснодарский губернатор Кондратьев опроверг эвакуацию жителей из-за пожара у порта Тамань

Краснодарский губернатор опроверг эвакуацию из-за пожара у порта Тамань
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Информация о начале эвакуации жителей поселка Волна в Темрюкском районе из-за возгорания резервуара с нефтепродуктами у порта Тамань не соответствует действительности, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Ситуация не требует эвакуации. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал он в своем телеграм-канале.

О возгорании резервуара Кондратьев сообщил утром. Пожару присвоили повышенный ранг сложности — площадь составила 1,2 тыс. кв. м. В тушении участвуют 23 единицы техники и 85 человек, рассказывал глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Кондратьев утверждает, что угрозы местным жителям нет. Никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.

По данным Baza, перед началом пожара местные жители слышали взрыв. Предварительной версией канал называл атаку беспилотника, о том же писал Shot. Официальных подтверждений этой версии не поступало.

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Вениамин Кондратьев Краснодарский край пожары эвакуация Тамань нефтепродукты
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