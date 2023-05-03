В Мьянме помиловали 2 тыс. осужденных за дискредитацию армии

Мин Аун Хлайн (Фото: Reuters)

Военные власти Мьянмы в честь буддийского праздника помиловали более 2 тыс. осужденных по статье о дискредитации вооруженных сил. Об этом сообщает агентство AFP.

Всего, по данным агентства, освобождены 2153 человека.

В Мьянме статья за «поощрение инакомыслия в отношении армии» предполагает заключение сроком на три года. Как пишет AFP, с 2021 года закон используется для борьбы с теми, кто противодействует власти военных в стране.

Военные пришли к власти в Мьянме в 2021 году, когда совершили государственный переворот и взяли под стражу президента страны Вин Мьина, государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию». В результате фактическим главой государства стал главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн. Аун Сан Су Чжи призвала своих сторонников к протестам.