В Валдае загорелось здание военкомата

СК завел дело по статье о халатности после пожара в здании военкомата в Валдае

В городе Валдай в Новгородской области загорелось здание военкомата. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, загорелась деревянная пристройка, после чего огонь перекинулся на крышу военкомата. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

СК завел уголовное дело по ст. 293 УК (халатность). Виновным грозит три месяца ареста.

За последний год в России участились случаи поджогов военкоматов. В ряде случаев виновных в поджогах судили по статьям о теракте. Первый в России приговор по статье о теракте за поджог военкомата вынесли в конце января в Нижневартовске. Один из обвиняемых — Владислав Борисенко — получил 12 лет строгого режима. Дело другого фигуранта, Василия Гаврилишина, рассматривается отдельно, приговор ему не вынесли до сих пор. Обвиняемые признались в поджоге военкомата, но отрицали, что это был теракт.