Взрыв газа произошел в многоэтажке в Башкирии

МЧС: взрыв газа произошел в одной из квартир многоквартирного дома в Нефтекамске

Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

В одном из многоквартирных домов Нефтекамска произошел взрыв газа, сообщается на сайте ГУ МЧС по Башкирии.

Сообщение «о хлопке газовоздушной смеси» в доме на улице Дорожная поступило в МЧС в 04:27 мск. Погибших и пострадавших нет. Из двух подъездов дома эвакуировали 63 человека, включая 14 детей. Для них подготовили пункт временного размещения.

«Привлекались 27 человек и 14 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

В телеграм-канале МЧС сообщает, что в результате взрыва огонь повредил натяжной потолок, стены, окно и другое имущество на кухне и в комнате однокомнатной квартиры. В подъезде осыпалась штукатурка. Видимых разрушений дома нет, угрозы его обрушения в МЧС также не увидели. Сотрудники ведомства устанавливают причины взрыва.

Городская прокуратура начала проверку. По данным ведомства, взрыв произошел на последнем этаже девятиэтажного дома. В момент случившегося в квартире никого не было.