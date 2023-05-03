Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 87,66 (-0,72) Инвестиции, 02 мая, 16:19 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 79,96 (-0,55) Инвестиции, 02 мая, 16:19
ФСБ зафиксировала рост числа поездок из стран Балтии в Россию Бизнес, 06:00
Тихоокеанский флот отразил условную атаку БПЛА на базу во Владивостоке Политика, 05:40
Израиль заключил перемирие с палестинскими радикалами Политика, 05:11
В Краснодарском крае у порта Тамань загорелся резервуар с нефтепродуктами Политика, 04:37
Аудиторы США поделились «тревожными выводами» о боеготовности ВМС Политика, 04:25
Минобороны Великобритании опровергло передачу Киеву вертолетов Apache Политика, 04:19
Кеннеди обещал помиловать Ассанджа в случае избрания президентом США Политика, 03:36
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Politico узнало об отказе Киева делиться с США планом контрнаступления Политика, 03:33
Джонсон призвал кабинет Сунака посодействовать вступлению Украины в НАТО Политика, 03:12
Зеленский узнал об утечке данных Пентагона «как и все — из новостей» Политика, 02:45
«Сахалин-2» впервые пройдет техобслуживание без иностранного участия Экономика, 02:40
Грузия отказалась участвовать в организованных США учениях в Европе Политика, 02:23
В Киеве прогремели взрывы Политика, 02:08
Рогов сообщил о частых артиллерийских дуэлях в Запорожской области Политика, 01:59
Политика ,  
0 

Тихоокеанский флот отразил условную атаку БПЛА на базу во Владивостоке

Минобороны: моряки ТОФ отразили условную атаку БПЛА на базу кораблей во Владивостоке

Экипажи фрегата «Маршал Шапошников» и корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тренировку по отражению атаки беспилотников на пункт базирования кораблей во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе восточного военного округа (ВВО).

«Во Владивостоке экипаж фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» совместно с личным составом корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» провели совместную тренировку по отражению подлета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сценарий тренировки предполагал предупреждение об атаке беспилотников к пункту базирования главной базы. На кораблях объявили учебную тревогу. Беспилотники были перехвачены специалистами радиотехнической боевой части фрегата «Маршал Шапошников» и «уничтожены» артиллерийским огнем с корвета «Герой России Алдар Цыденжапов».

В апреле в Тихоокеанском флоте внезапно прошла внезапная проверка. Военные были подняты по тревоге в полном составе. Кремль объяснил это «рутинной подготовкой армии», которая не связана с обсуждением вероятного вхождения Японии в НАТО.

По итогам учений был отстранен бывший глава ТОФ Сергей Авакянц. Его место занял адмирал Виктор Лиина.

Теги
Владивосток Тихоокеанский флот беспилотники
Материалы по теме
У Тихоокеанского флота сменился командующий
Политика
Внезапная проверка Тихоокеанского флота завершилась
Политика
Тихоокеанский флот подтвердил увольнение командующего Авакянца
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter