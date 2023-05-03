Минобороны: моряки ТОФ отразили условную атаку БПЛА на базу кораблей во Владивостоке

Тихоокеанский флот отразил условную атаку БПЛА на базу во Владивостоке

Экипажи фрегата «Маршал Шапошников» и корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тренировку по отражению атаки беспилотников на пункт базирования кораблей во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе восточного военного округа (ВВО).

«Во Владивостоке экипаж фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» совместно с личным составом корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» провели совместную тренировку по отражению подлета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сценарий тренировки предполагал предупреждение об атаке беспилотников к пункту базирования главной базы. На кораблях объявили учебную тревогу. Беспилотники были перехвачены специалистами радиотехнической боевой части фрегата «Маршал Шапошников» и «уничтожены» артиллерийским огнем с корвета «Герой России Алдар Цыденжапов».

В апреле в Тихоокеанском флоте внезапно прошла внезапная проверка. Военные были подняты по тревоге в полном составе. Кремль объяснил это «рутинной подготовкой армии», которая не связана с обсуждением вероятного вхождения Японии в НАТО.

По итогам учений был отстранен бывший глава ТОФ Сергей Авакянц. Его место занял адмирал Виктор Лиина.