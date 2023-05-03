В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация и сервисы по отслеживанию воздушных тревог.

В Киевской области работает ПВО.

С началом военной операции на Украине регулярно объявляют о воздушной тревоге. 1 мая воздушная тревога была объявлена по всей стране.

В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент Владимир Путин называл удары ответом на действия украинских властей, в частности, на взрыв на Крымском мосту. Украинское руководство отрицает свою причастность.