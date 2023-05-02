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В Думу внесли проект о выплатах воспитателям погибших в спецоперации

В Госдуму внесли законопроект о выплатах для воспитателей погибших участников спецоперации
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции внесла в Госдуму законопроект, согласно которому фактические воспитатели военных, погибших в первые месяцы конфликта, смогут получить выплаты по обязательному государственному страхованию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава группы Андрей Турчак.

Он напомнил, что выплаты фактическим воспитателям, то есть старшим братьям или сестрам, бабушкам и дедушкам, а также другим родственникам, действуют с 14 июля, но они распространяются только на тех, кто потерял своих близких в зоне военной операции после этой даты. Рабочая группа решила устранить «эту несправедливость» в своем третьем докладе президенту Владимиру Путину.

Фактическим воспитателем погибшего может считаться «лицо, содержавшее военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы в течение не менее пяти лет до достижения ими совершеннолетия».

В июле 2022 года был подписан закон о выплатах по госстрахованию в случае гибели военных. В перечень выгодоприобретателей были внесены фактические воспитатели. Размер выплат составляет 2 млн руб. Если воспитатели достигли возраста 50 лет (для женщин) и 55 лет (для мужчин) либо они являются инвалидами, они смогут оформить ежемесячную денежную компенсацию в связи с гибелью военного.

В марте рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму законопроекты, которые позволят упростить и значительно сократить процедуру признания погибшими и пропавшими без вести военных, участвовавших в военной операции на Украине. Согласно новой инициативе, для подтверждения смерти будет достаточно получить заявление от командира подразделения, который видел гибель военного. «Если же прямых свидетелей этого нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода», — указал Турчак.

Теги
Андрей Турчак законопроект погибшие Военная операция на Украине выплаты родственники
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