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В Мексике погибли 18 человек после съезда туристического автобуса в овраг

В Мексике погибли 18 человек после падения туристического автобуса в овраг

Туристический автобус перевернулся и упал в овраг в мексиканском штате Наярит, в результате чего погибли 15 человек. Об этом сообщает генеральная прокуратура штата в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России). Еще 33 человека получили ранения.

Среди погибших семь мужчин и 11 женщин, пострадавшие были госпитализированы. Глубина оврага составила 15 м. После того, как об аварии стало известно, сотрудники полиции штата и пожарные в координации, в частности, с Мексиканским Красным Крестом прибыли на место происшествия для оказания первой помощи.

Министр безопасности и защиты населения Наярита заявил, что никто из погибших не был опознан, а среди госпитализированных — две девочки пяти и девяти лет. Как уточняет El Sol De Tampico, в социальных сетях начался поиск их родственников. Также Генпрокуратура опубликовала список имен госпитализированных пострадавших, среди них есть трехлетняя девочка и несколько шестилетних детей.

Губернатор Наярита Мигель Анхель Наварро заявил, что авария произошла из-за механической неисправности в автобусе. «Правительство штата Наярит сразу приняло участие в спасательных и медицинских задачах в пределах своих полномочий и в координации с федеральными властями», — заявил он.

1 апреля в центральной части Кубы произошло ДТП, в котором пострадали пятеро россиян, двое были госпитализированы. «Экскурсионный автобус, в котором находились наши и французские туристы, направлялся из Тринидада в Варадеро. Из-за выехавшего навстречу большегрузного автомобиля водитель автобуса был вынужден совершить маневр, он попал в кювет и перевернулся», — рассказала консул России в стране Нана Мгеладзе.

Теги
Мексика ДТП Автобус овраг погибшие
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