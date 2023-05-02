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В Турции российский парашютист упал на скалы
Sabah: в Турции парашютист из России упал на скалы в курортном городе Аланья
Российский парашютист упал на скалы в курортном городе Аланья, который находится на юго-западе Турции. Об этом сообщает газета Sabah.
По данным издания, мужчина совершал одиночный полет в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. После падения у парашютиста диагностировали переломы костей. Кроме того, как отмечает Sabah, мужчина с трудом может говорить. Парашютиста планировали забрать вертолетом с места падения и доставить в Газипашу или Анталью.
РБК направил запрос в генконсульство России в Аланье.
В октябре 2022 года российский турист погиб в Турции при падении с парапланом на скалы в городе Фетхие. Он летел на параплане впервые и упал вскоре после взлета.