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Зеленский предложил продлить военное положение до конца лета

Президент Зеленский внес в Раду проекты о продлении мобилизации и военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации. Оба документа опубликованы на сайте украинского парламента.

«<...> предлагается продлить срок действия военного положения на Украине с 05: 30 20 мая 2023 года сроком на 90 суток», — говорится в тексте объяснительной записки к законопроекту.

Срок проведения всеобщей мобилизации на Украине также предложено продлить на 90 суток. Для вступления этих законопроектов в силу их должна одобрить Верховная рада.

Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию. 25 февраля Зеленский объявил в стране всеобщую мобилизацию. Сроки военного положения и мобилизации продлевались несколько раз. В прошлый раз их продлили 19 февраля на три месяца — до 18 мая.

В период действия военного положения украинские власти могут объявлять комендантский час; устанавливать особый режим въезда и выезда; ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспорта. Кроме того, в стране могут запретить деятельность некоторых политических партий или прибегнуть к другим мерам.

Теги
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Владимир Зеленский Украина Верховная рада Украины законопроект военное положение мобилизация
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