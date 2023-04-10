Петиция к Зеленскому о демобилизации набрала нужное число подписей

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Одна из электронных петиций на сайте президента Украины с предложением разрешить демобилизацию набрала необходимые 25 тыс. подписей меньше чем за две недели (она была опубликована 29 марта). Теперь президент Владимир Зеленский должен ее рассмотреть.

Авторы петиции предложили разрешить демобилизацию тем, кто уже отслужил в войсках 18 месяцев.

«Уже больше года наши военные находятся на фронте и не понимают, сколько им еще придется там быть, и существует насущная необходимость урегулировать сроки», — говорится в тексте.

В петиции отмечено, что в парламенте Украины уже зарегистрирован законопроект о праве увольнения из армии для тех, кто отслужил полтора года и не хочет служить дальше.

После начала российской спецоперации в армию пошли в основном добровольцы и те, кто не уклонялся от повесток в военкоматы, говорится в петиции. «Получается, что государство и общество могли положиться на этих людей для своей защиты. Зато эти люди, не имея четко прописанных прав и сроков службы, пока не могут положиться на государство и общество», — считают авторы послания.

На президентском сайте зарегистрированы еще несколько петиций с требованием демобилизации, в том числе немедленной, но они еще не набрали необходимого количества голосов для рассмотрения.

В июне 2022 года на сайте президента Украины набрала нужные 25 тыс. голосов петиция об отмене запрета на выезд мужчин за пределы Украины. Сейчас запрет действует для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

В своем ответе на петицию украинский лидер заявил, что власти планируют отменить ограничения лишь после окончания действия военного положения. Зеленский напомнил, что в соответствии с Конституцией страны право свободно покидать ее территорию может быть ограничено в условиях военного или чрезвычайного положения.