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Норвегия увеличит расходы на оборону до 2% ВВП

Норвегия увеличит расходы на оборону до 2% ВВП к 2026 году
Фото: Forsvarsdep / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: Forsvarsdep / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Норвегия будет тратить на оборону не менее 2% своего ВВП к 2026 году, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, сообщает Dagens Næringsliv.

В этом году страна потратит на оборону 1,57% ВВП, чистый оборонный бюджет составляет около 66 млрд норвежских крон (примерно $6 млрд). Вплоть до 2026 года он будет увеличиваться на 3,8 млрд крон в год. После этого расходы на оборону должны соответствовать показателю в 2% от ВВП.

Министр финансов Норвегии Трюгве Шлагсволд Ведум заявил, что страна вынуждена перейти «от выгоды мирного положения к военным издержкам, которые теперь необходимо финансировать». Министр обороны Бьорн Арильд Грам сказал, что необходимо усилить Вооруженные силы страны большим количеством боеприпасов, топлива и техники, а также закупить новые танки и морские вертолеты.

21 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только семь стран альянса из 30 выполнили задачу по увеличению оборонных расходов до уровня 2% ВВП. По его словам, на саммите в Вильнюсе в июле страны НАТО должны будут принять новые обязательства — повысить военные расходы выше 2% ВВП.

Члены НАТО в 2014 году обязались довести военные расходы до нормы в 2% ВВП и не снижать их. За год до этого более 2% тратили на оборону только четыре страны альянса — США (4,4%), Великобритания (2,4%), Греция (2,3%) и Эстония (2%).

Теги
Норвегия оборона ВВП
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