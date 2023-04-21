ФСБ заявила, что давно следила за исполнителем покушения на мэра Горловки
Артем Пызин, который готовил покушение на мэра Горловки Ивана Приходько, попал под оперативное наблюдение ФСБ сразу после вербовки СБУ, пишут Донецкое агентство новостей (ДАН) и ТАСС со ссылкой на сотрудника ФСБ.
«В марте этого года он получил задачу по наблюдению за главой администрации города Иваном Приходько, установлением маршрутов его передвижения и мест пребывания», — рассказал собеседник ДАН.
Потом по указанию СБУ Пызин попытался собрать взрывное устройство, но оно взорвалось у него в руках.
Приходько утром сообщил, что сотрудники УФСБ по ДНР предотвратили покушение на него. По словам мэра, против него была разработана «операция». В своем телеграм-канале глава города рассказал, что покушение на него готовили уже в третий раз.