ФСБ: спецслужбы наблюдали за исполнителем покушения на мэра Горловки после вербовки СБУ

ФСБ заявила, что давно следила за исполнителем покушения на мэра Горловки

Иван Приходько (Фото: dnrkkra / VK)

Артем Пызин, который готовил покушение на мэра Горловки Ивана Приходько, попал под оперативное наблюдение ФСБ сразу после вербовки СБУ, пишут Донецкое агентство новостей (ДАН) и ТАСС со ссылкой на сотрудника ФСБ.

«В марте этого года он получил задачу по наблюдению за главой администрации города Иваном Приходько, установлением маршрутов его передвижения и мест пребывания», — рассказал собеседник ДАН.

Потом по указанию СБУ Пызин попытался собрать взрывное устройство, но оно взорвалось у него в руках.

Приходько утром сообщил, что сотрудники УФСБ по ДНР предотвратили покушение на него. По словам мэра, против него была разработана «операция». В своем телеграм-канале глава города рассказал, что покушение на него готовили уже в третий раз.