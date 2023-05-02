Минобороны России: в Москву прибыли более 200 человек, эвакуированных из Судана

В Москву прибыли 200 человек, эвакуированных из Судана

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Более 200 человек, которых эвакуировали из Судана, прибыли в Москву. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.

«Эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившиеся за содействием в их возвращении на родину», — говорится в сообщении.

2 мая Минобороны заявило об эвакуации из Судана более 200 человек на четырех самолетах Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. На борту, помимо россиян, находились граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

Несколько десятков россиян из Судана помогла эвакуировать Саудовская Аравия. Их вывезли на военных кораблях.

15 апреля в Судане начался вооруженный конфликт между армией и Силами быстрого реагирования (RSF), которые раньше участвовали вместе в военных переворотах в стране. К разногласиям привел вопрос о будущей реформе вооруженных сил и интеграции в них представителей RSF.

Всемирная организация здравоохранения сообщала, что при столкновениях в Судане были убиты более 400 человек, еще около 3500 пострадали.