Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 24 мар, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 24 мар, 16:09
Ждать ли нового ралли в золоте и как инвестировать в драгметалл от ₽1 Инвестиции, 10:00
Данные пользователей ChatGPT утекли в Сеть из-за сбоя Технологии и медиа, 09:59
Авиакомпания Qazaq Air приостановит рейсы из Казахстана в Новосибирск Общество, 09:36
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 09:35
Kyodo узнало об отказе Кисиды встретиться с послом Китая в Японии Политика, 09:04
Авиакомпании сообщили о проблемах с получением свидетельств пилотов Бизнес, 09:00
Курс доллара в апреле 2023 года: упадет до ₽70 или вырастет до ₽77? Инвестиции, 09:00
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
5 сериалов на выходные. От шоу с Элайджей Вудом до финала «Наследников» Life, 09:00
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 08:57
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть Pro, 08:52
В ДНР сообщили о предпосылках к оперативному окружению Авдеевки Политика, 08:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:32
В Венесуэле ликвидировали террориста «Кролика» Общество, 08:17
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 08:06
Технологии и медиа ,  
0 

Данные пользователей ChatGPT утекли в Сеть из-за сбоя

Данные карт и имен подписчиков ChatGPT утекли к другим пользователям из-за сбоя

Личные данные части пользователей чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT утекли в Сеть из-за ошибки в работе библиотеки с открытым кодом. Об этом сообщила компания-разработчик OpenAI.

Ошибка была обнаружена в клиентской библиотеке Redis с открытым исходным кодом redis-py. Из-за нее часть электронных писем с подтверждением подписки на ChatGPT были направлены не тем пользователям. В них содержались данные о платежном адресе, последних четырех цифрах номера и сроке действия кредитной карты. В компании заявили, что полностью номера карт не отображались.

Кроме того, пользователи могли ознакомиться с частью истории чата других лиц.

Утечка коснулась лишь тех пользователей, кто был активен в период с 1:00 до 10:00 по тихоокеанскому времени (12:00–21:00 мск) 20 марта и оформлял подписку в этот период, заверили в OpenAI. Раскрытыми оказались платежные данные примерно 1,2% пользователей, добавили там. По этой причине компания временно приостанавливала работу сервиса.

Генеральный директор OpenAI Сэм Олтмэн сообщил о проблеме в Twitter 22 марта, охарактеризовал ее как серьезную и объявил, что в течение девяти часов пользователи не смогут получить доступ к истории чата.

ChatGPT — это чат-бот с искусственным интеллектом, который способен вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи и давать ответы на вопросы. Его разработчик — лаборатория OpenAI (один из ее сооснователей — американский предприниматель Илон Маск). Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и диалогов с живыми пользователями.

Читайте на РБК Pro
Как работать за компьютером, чтобы не болели глаза и шея
Почему гипертония «молодеет», а вино не укрепляет сосуды
Что значит для экономики России партнерство с Китаем
Salesforce увольняет 8 тыс. человек. Что стало с ее «семейной» культурой
Теги
ChatGPT Нейросеть утечка сбой
Материалы по теме
Эксперты указали на риски создания вредоносных кодов через ChatGPT
Технологии и медиа
РГГУ предложил ограничить доступ к написавшему диплом чат-боту ChatGPT
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter