Данные пользователей ChatGPT утекли в Сеть из-за сбоя

Личные данные части пользователей чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT утекли в Сеть из-за ошибки в работе библиотеки с открытым кодом. Об этом сообщила компания-разработчик OpenAI.

Ошибка была обнаружена в клиентской библиотеке Redis с открытым исходным кодом redis-py. Из-за нее часть электронных писем с подтверждением подписки на ChatGPT были направлены не тем пользователям. В них содержались данные о платежном адресе, последних четырех цифрах номера и сроке действия кредитной карты. В компании заявили, что полностью номера карт не отображались.

Кроме того, пользователи могли ознакомиться с частью истории чата других лиц.

Утечка коснулась лишь тех пользователей, кто был активен в период с 1:00 до 10:00 по тихоокеанскому времени (12:00–21:00 мск) 20 марта и оформлял подписку в этот период, заверили в OpenAI. Раскрытыми оказались платежные данные примерно 1,2% пользователей, добавили там. По этой причине компания временно приостанавливала работу сервиса.

Генеральный директор OpenAI Сэм Олтмэн сообщил о проблеме в Twitter 22 марта, охарактеризовал ее как серьезную и объявил, что в течение девяти часов пользователи не смогут получить доступ к истории чата.