Умер фолк-певец и композитор Гордон Лайтфут

Канадский фолк-певец и автор песен Гордон Лайтфут скончался в возрасте 84 лет, сообщил телеканал CBS со ссылкой на его агента Викторию Лорд.

По ее словам, Лайтфут умер в больнице Торонто вечером 1 мая. Причина смерти музыканта не уточняется.

Ранее в этом месяце Лайтфут отменил свои предстоящие концерты в рамках тура по США и Канаде, сообщает Billboard. Причиной стали проблемы со здоровьем.

В начале 1970-х годов Лайтфут получил паралич лицевого нерва, пишет Variety. В 2002 году из-за разрыва аневризмы брюшной полости певец на шесть дней впал в кому и перенес пять операций. В 2006 году у него случился инсульт, из-за чего он почти год не мог полноценно играть на гитаре.

Гордон Лайтфут родился в городе Орилио провинции Онтарио в 1938 году. 17 альбомов Лайтфута входили в Billboard 200, а его альбом Sundown 1974 года возглавил чарт. Песни, написанные Лайтфутом, исполняли и другие музыканты. В их числе Элвис Пресли, Джонни Кэш и Боб Дилан.

Лайтфут был удостоен Премии генерал-губернатора за исполнительское искусство, высшей награды Канады в этой области, и попал в Зал славы канадской музыки, пишет Deadline. Певец был номинирован на «Грэмми», в том числе за песню The Wreck of the Edmund Fitzgerald, получил 13 премий Juno Awards в Канаде.