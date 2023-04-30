Итальянский певец Пупо отказался быть жюри фестиваля «Дорога на Ялту»

67-летний Пупо, получивший широкую известность в СССР благодаря хитам «Ciao» и «Gelato al cioccolato», отказался от поездки в Москву на фестиваль «Дорога на Ялту». О причинах певец обещал сообщить позже

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Итальянский эстрадный певец Пупо (настоящее имя — Энцо Гинацци), который должен был войти в состав жюри музыкального фестиваля «Дорога на Ялту — 2023», отказался от планируемой поездки в Москву, передает Dagospia.

«Непредсказуемое, невозможное случилось вокруг моего возможного участия в фестивале «Дорога на Ялту». Я решил не ехать в Москву», — приводит издание его слова.

При этом певец подчеркнул, что его решение не связано «с полемикой и всем тем, что происходило в эти дни». О причинах отказа от поездки он обещал рассказать позже.

Гинацци (Пупо) родился в 1955 году в итальянской Тоскании. В двадцать лет он выпустил свой первый альбом «Как ты прекрасна» («Come sei bella»), а через несколько лет вышли хиты «Привет» («Ciao») и «Шоколадное мороженое» («Gelato al cioccolato»), написанные композитором Кристиано Мальджольо. В СССР певец получил широкую известность, поскольку его выступления часто транслировало советское телевидение. В 1980-е он часто приезжал с концертами в Москву и Ленинград. В апреле 2021 года музыкант впервые принял участие в фестивале «Дорога на Ялту».

Гала-концерт фестиваля «Дорога на Ялту — 2023» состоится 2 мая. Пупо должен был стать одним из членов жюри фестиваля, сообщал ТАСС. Ранее 67-летний певец подвергся резкой критике своих коллег из-за намерения посетить Москву. Одним из критиков выступил 79-летний Аль Бано, некогда очень популярный у советских слушателей участник дуэта Ricchi e Poveri.

«Дорога на Ялту» — это международный фестиваль песен о Великой Отечественной войне, спетых на разных языках мира. В этом году он проходит в Государственном Кремлевском дворце. Финал фестиваля, в который вышли представители 15 стран, состоится 2 мая.