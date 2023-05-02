США отменят COVID-ограничения на въезд для иностранцев
США отменяют требование о вакцинации от коронавируса для иностранных путешественников, следует из опубликованного на сайте Белого дома заявления администрации американского президента.
Также требования о вакцинации отменяются для госслужащих и подрядчиков, учителей и медицинских учреждений.
«Администрация отменит требования к вакцинации против COVID-19 <...> в конце дня 11 мая, в тот же день, когда закончится чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения из-за COVID-19», — говорится в публикации.
11 апреля президент США Джо Байден подписал закон об отмене режима ЧС, веденного из-за коронавируса 1 марта 2020 года.
По состоянию на 1 мая в США за неделю было зарегистрировано более 88 тыс. новых случаев заболевания и 1052 умерших, сообщает американский Центр контроля заболеваний. Всего в Штатах зарегистрировано более 104,5 млн случаев заражения коронавирусом и свыше 1,1 млн умерших.