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Белый дом выделит $5 млрд на разработку вакцин от COVID

Белый дом запуcтит программу стоимостью $5 млрд для ускорения разработки вакцин от COVID
Фото: Karen Ducey / Getty Images
Фото: Karen Ducey / Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена направит более $5 млрд на программу по ускорению разработки новых вакцин от коронавируса и методов его лечения, пишет газета The Washington Post.

Программа будет называться Project Next Gen. Она считается продолжением программы Operation Warp Speed, которая была запущена, когда президентом США был Дональд Трамп, и ускорила вакцинацию американцев от коронавируса в 2020 году. Новая программа будет использовать аналогичный подход к партнерству с частными компаниями для ускорения разработки вакцин и методов лечения.

Как рассказал координатор Белого дома по коронавирусу Ашиш Джа, Project Next Gen сосредоточится на трех целях:

  • создание моноклональных антител длительного действия (вырабатываются иммунными клетками, которые происходят из одной плазматической клетки-предшественницы. — РБК);
  • ускорение разработки вакцин, обеспечивающих иммунитет слизистых оболочек;
  • ускорение усилий по разработке панкоронавирусных вакцин для защиты от новых вариантов SARS-CoV-2, а также от других коронавирусов.

Часть лабораторных работ уже ведется и власти занялись поиском потенциальных частных партнеров, рассказал помощник по вопросам готовности и реагирования главы Минздрава США Дон О'Коннелл.

В США разрешены для использования и одобрены FDA (Food and Drug Administration, агентство Минздрава США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) четыре вакцины: это препарат фармкомпаний Pfizer и BioNTech, а также Moderna (от одноименной компании), Janssen (от Johnson & Johnson) и Nuvaxovid (от Novavax).

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США Белый дом коронавирус COVID-19 вакцинация от COVID-19
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