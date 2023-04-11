Байден отменил режим ЧС из-за пандемии COVID-19

Президент США Джо Байден подписал закон, который отменяет чрезвычайное положение в стране, связанное с пандемией COVID-19. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Режим ЧС действовал в стране с 1 марта 2020 года и многократно продлевался. 31 января пресс-служба Административно-бюджетного управления Белого дома сообщала, что администрация президента выступает за прекращение действия режима 11 мая.

По состоянию на 10 апреля 2023 года, за неделю было зарегистрировано более 120 тыс. новых случаев заболевания и 1773 умерших. Об этом сообщает американский Центр контроля заболеваний.

9 апреля Университет Miami Health System и Медицинская школа Миллера при Университете Майами сообщили, что в США родились двое детей с повреждениями мозга из-за коронавируса, которым переболели их матери во время беременности. У обоих наблюдались судороги, микроцефалия и задержка в развитии, и хотя тест на COVID у младенцев был отрицательным, количество антител было очень высоким.

23 февраля 2021 года количество умерших от коронавирусной инфекции в США превысило 500 тыс. человек. В связи с этим Байден распорядился на пять дней приспустить флаги по всей стране в знак траура.