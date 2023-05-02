SANA сообщило о погибшем военном при ударе Израиля по Алеппо

Вечером 1 мая израильская сторона нанесла удары по окрестностям города Алеппо в Сирии, в результате погиб один военный, сообщает сирийское госагентство SANA со ссылкой на военный источник.

По его данным, пострадали семь человек, в том числе двое мирных жителей. Кроме того, международный аэропорт Алеппо был выведен из эксплуатации из-за атаки. Собеседник агентства заявил, что авиаузел был целью удара наряду с рядом точек в окрестностях Алеппо.

Shehab News сообщает, что аэропорт выведен из строя из-за серьезного повреждения взлетно-посадочной полосы. Агентство также опубликовало видео, на котором видно вспышки и пожар, прикрепив его к сообщению о повреждениях аэропорта. По информации источников, сирийский системы ПВО сбили большинство ракет.

В начале марта аэропорт Алеппо приостанавливал работу после удара со стороны Израиля, сообщало сирийское Минобороны. В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии позже уточнили, что в результате удара четырьмя тактическими истребителями F-16 ВВС Израиля были повреждены радиолокатор и взлетно-посадочная полоса.

В аэропорту Алеппо расположен военный аэродром Найраб.