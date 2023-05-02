В Белом доме заявили об осведомленности о миссии Ватикана по Украине

Вашингтон в курсе миссии Ватикана по мирному урегулированию ситуации на Украине, но не комментирует этот вопрос, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы в курсе, но не имеем никаких комментариев по этому поводу», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).

В то же время в Киеве о мирной миссии Ватикана не знают, пишет CNN со ссылкой на украинского чиновника, близкого к администрации президента Владимира Зеленского.

«Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. <...> Если переговоры и ведутся, то они происходят без нашего ведома или благословения», — утверждает собеседник телеканала.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в работе миротворческой миссии в рамках конфликта на Украине, но пока информация о ней не разглашается. «Я готов сделать все, что должно быть сделано. Сейчас миссия находится в процессе, но она еще не является публичной. Когда это станет достоянием общественности, я расскажу о ней», — сказал он журналистам во время возвращения на самолете из Венгрии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз отмечал, что Москва открыта для переговоров с Киевом, но Украина, по его словам, отказывается от решения конфликта таким путем.