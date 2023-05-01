Прокуратура: в хостеле на западе Москвы нашли тела двух мужчин

В хостеле на западе Москвы нашли тела двух мужчин

Фото: moscowproc / Telegram

В хостеле на улице 50 лет Октября в столице в разных номерах найдены тела двух мужчин 21 и 22 лет. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

На телах мужчин не выявлено телесных повреждений. Ведомство проводит судебно-медицинскую экспертизу.

В декабре в Москве на парковке обнаружили тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением. Тело было обнаружено на заднем сиденье автомобиля, припаркованного на улице Вишнякова, писала прокуратура.