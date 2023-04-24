Тело новорожденного нашли в туалете электрички на востоке Москвы, СК завел дело

В Москве завели дело после обнаружения тела младенца в электричке

Фото: СК России

На юго-востоке Москвы в туалете электрички нашли тело новорожденного мальчика с ножевыми ранениями, возбуждено дело, сообщает столичный СК в телеграм-канале.

«В санитарном узле электропоезда обнаружено тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений в области шеи», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее московская прокуратура сообщила, что тело нашли в электропоезде в районе шоссе Фрезер. Труп мальчика обнаружили в туалете вагона с множеством ножевых ранений. Устанавливается личность матери ребенка.

СК завел дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего), максимальное наказание по этой части статьи — от восьми до 20 лет лишения свободы.

19 апреля в Балашихе нашли тело пропавшей трехлетней девочки в «полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда». Рядом была обнаружена ее погибшая мать. По предварительным данным, и женщина, и девочка выпали из окна квартиры.

Следственный комитет сообщал о бесследном исчезновении девочки после гибели ее матери. Сестра погибшей рассказала, что женщина приехала с ребенком из Луганска к родственникам и страдала посттравматическим расстройством.