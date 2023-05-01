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В Забайкальском крае загорелись десять домов

СК: в городе Борзя в Забайкальском крае загорелись десять домов
В МЧС говорят о пожаре в девяти домах, СК пишет о возгорании десяти домов. Возбуждено уголовное дело о халатности

В Забайкальском крае загорелись десять домов
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В городе Борзя Забайкальского края загорелись девять жилых домов. Об этом сообщает управление МЧС по региону. В Следственном комитете сообщают о возгорании десяти зданий.

«Днем 1 мая поступило сообщение о пожаре по улице Новосельская в городе Борзя. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание девяти домов и крыши магазина», — говорится в сообщении МЧС.

Площадь возгорания уточняется. В тушении пожара принимают участие 20 человек и три единицы техники. Еще 36 человек и девять единиц техники дополнительно направлены к месту возгорания. В готовность также приводится вертолет Ми-8. На месте пожара работает пожарный поезд.

Тушение пожара осложняет сильный ветер, с порывами до 23 м/с.

Управление СК по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК — халатность. Виновным грозит арест на три месяца. В сообщении ведомства также сказано, что горит не менее десяти зданий, помещение магазина и местная котельная.

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На прошлой неделе в МЧС предложили внести закон об ответственности собственника за пожар на его земле. Собственник будет ответственным в том случае, если «на его земельном участке совершают противоправные действия даже другие лица, связанные с обеспечением пожарной безопасности», заявил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

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