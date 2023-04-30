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Пожар в автокомплексе в центре Тулы потушили

МЧС: пожар площадью 1,4 тыс. кв. м в автокомплексе в Туле потушен

Пожар площадью 1,4 тыс. кв. м в центре Тулы потушен, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

Пожар в здании, расположенном на проезде Тимирязева в Туле. По этому адресу располагается автокомплекс. Открытое горение ликвидировали в 20:21.

В тушении участвовали восемь пожарных расчетов — 32 человека и девять единиц техники. Пострадавших нет, но здание выгорело полностью.

В Петербурге 28 апреля загорелось здание с кинотеатром «Художественный» на Невском проспекте. Площадь пожара составила 15 кв. м. В тушении участвовали пять единиц техники и 25 пожарных. Информации о пострадавших не поступало.

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