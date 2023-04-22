В Южно-Китайском море нашли затопленное США в 1942 году японское судно с военнопленными

У Филиппин нашли затопленное в 1942 году японское судно с телами пленных

Корабль Montevideo Maru (Фото: awm.gov.au)

Исследователи нашли в Южно-Китайском море японское судно с телами 1060 военнопленных, потопленное подводной лодкой США в 1942 году во время Второй мировой войны. Об этом сообщает ABC.

Обломки Montevideo Maru нашли у северо-западного побережья филиппинского острова Лусон на глубине более 4 тыс. м. После 12 дней поисков их обнаружила команда из состава сотрудников некоммерческого фонда Silentworld и специалистов по глубоководным исследованиям Fugro при поддержке Министерства обороны Австралии.

Японское судно в 1942 году потопили американские подводники, которые не знали, что на борту находятся военнопленные. В общей сложности погибли 1060 человек — 850 военных и 201 гражданских лиц из 14 стран, большинство (979 человек) были из Австралии.

Обломки и тела погибших не будут поднимать со дна. Место на большей глубине, чем точка расположения затонувшего «Титаника», отметят на карте в исследовательских целях. Директор Silentworld Джон Малленс заявил, что команда испытала смешанные эмоции, когда судно нашлось. «Мы смотрели на могилу более тысячи человек. На борту у нас было два человека, которые лишились членов семьи, поэтому, в то время как с одной стороны были аплодисменты, с другой были слезы», — сказал он.

Например, на борту поискового судна находилась Андреа Уильямс, дедушка и двоюродный дядя которой погибли на Montevideo Maru. «Сегодня чрезвычайно знаменательное событие для всех австралийцев, связанных с этой трагической катастрофой», — отметила она.

Австралийское правительство надеется, что открытие принесет «некоторое утешение» близким погибших пассажиров корабля, написал премьер-министр Энтони Альбанезе в своем Twitter. «Чрезвычайные усилия, приложенные для этого открытия, говорят о том, что Австралия держит свое обещание всегда помнить и чтить тех, кто служил нашей стране», — подчеркнул он.