Артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли удар по почти 140 целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По словам Савчука, на торском участке и в районе Серебрянского лесничества военные группировки «Центр» вскрыли позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Торское — населенный пункт в ДНР на кременском направлении, Серебрянское лесничество находится под Кременной.

Помимо этого, экипажи самолетов Су-34 и Су-25 нанесли авиационные удары по опорным пунктам украинской армии. Комплексом противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии А1-СМ «Фурия», уточнил Савчук.

Как заявил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, российские артиллеристы нанесли удары по трем позициях артиллерийских орудий и позиции минометного расчета ВСУ в четырех населенных пунктах ДНР. Это Дзержинск, Новгородское, Клебан-Бык и Поповка. Всего украинская армия потеряла до 60 человек, добавил Астафьев.

17 апреля группировка «Центр» заявила об отбитых контратаках ВСУ на двух участках — Червоно-Дибровском (село в ЛНР) и ямполовском (Ямполь — поселок в ДНР). Как докладывал Савчук, там взвод 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ на боевых бронированных машинах попытался вернуть утраченные позиции.

Согласно данным Минобороны на 30 апреля, российские военные с начала проведения специальной операции уничтожили 413 самолетов, 230 вертолетов, 3,9 тыс. беспилотников, 421 зенитных ракетных комплексов, 8,9 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4695 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9,8 тыс. единицы специальной военной автомобильной техники.