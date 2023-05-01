Военные поразили около 140 целей ВСУ на краснолиманском направлении
Артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли удар по почти 140 целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
По словам Савчука, на торском участке и в районе Серебрянского лесничества военные группировки «Центр» вскрыли позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Торское — населенный пункт в ДНР на кременском направлении, Серебрянское лесничество находится под Кременной.
Помимо этого, экипажи самолетов Су-34 и Су-25 нанесли авиационные удары по опорным пунктам украинской армии. Комплексом противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии А1-СМ «Фурия», уточнил Савчук.
Как заявил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, российские артиллеристы нанесли удары по трем позициях артиллерийских орудий и позиции минометного расчета ВСУ в четырех населенных пунктах ДНР. Это Дзержинск, Новгородское, Клебан-Бык и Поповка. Всего украинская армия потеряла до 60 человек, добавил Астафьев.
17 апреля группировка «Центр» заявила об отбитых контратаках ВСУ на двух участках — Червоно-Дибровском (село в ЛНР) и ямполовском (Ямполь — поселок в ДНР). Как докладывал Савчук, там взвод 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ на боевых бронированных машинах попытался вернуть утраченные позиции.
Согласно данным Минобороны на 30 апреля, российские военные с начала проведения специальной операции уничтожили 413 самолетов, 230 вертолетов, 3,9 тыс. беспилотников, 421 зенитных ракетных комплексов, 8,9 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4695 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9,8 тыс. единицы специальной военной автомобильной техники.