SpaceX отменила запуск ракеты с интернет-спутником за минуту до старта
SpaceX отменила запуск ракеты Falcon Heavy со спутником ViaSat 3 Americas
Американская SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon Heavy со спутником широкополосной связи ViaSat 3 Americas. Трансляция велась на YouTube-канале компании. Когда до запуска ракеты оставалось 59 секунд, обратный отсчет времени прекратился.
«Отказываемся от сегодняшнего запуска Falcon Heavy с миссией по доставке ViaSat 3 Americas от компании ViaSat; ракета и полезная нагрузка остаются в исправном состоянии», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте SpaceX.
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